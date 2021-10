Terzorio: primo consiglio comunale, inizia il secondo mandato di Ferrari per lui giunta in rosa

Con il consiglio comunale di ieri sera, a Terzorio si è insediata ufficialmente la nuova amministrazione comunale del sindaco Valerio Ferrari. Entrano nella giunta comunale gli assessori Valeria Negrini (che assume anche l'incarico di vice sindaco) e Cristina Filippi.



Siedono in consiglio comunale, come consiglieri, Flavio Ferrari nominato capogruppo, Sara Cerato, Alessandro Donati, Sabrina Mattiussi, Riccardo Vadalà, Paola Nasi, Claudio Di Blasio, Mirko Boeri. Sono stati eletti nella Commissione Elettorale Comunale i Consiglieri Sabrina Mattiussi, Riccardo Vadalà e Mirko Boeri.



Sono stati nominati nella Commissione per la formazione e l'aggiornamento degli Albi dei Giudici Popolari i Consiglieri Claudio Di Blasio e Paola Nasi. Infine entrano nella Commissione Consiliare Speciale Statuto e Regolamenti Sara Cerato e Alessandro Donati.



Valerio Ferrari e i suoi 'Tersurin' salvo imprevisti governeranno fino al 2026. Per il giovane sindaco si tratta del secondo mandato. In consiglio comunale non siederà opposizione in quanto in questa tornata elettorale Ferrari correva da solo senza avversari.