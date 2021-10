Bordighera: all’istituto ‘Montale’ materie tecniche e scientifiche o indirizzo di studi moderno e aperto al mondo

Spesso i ragazzi al termine delle medie non sanno bene quale strada intraprendere e quale indirizzo di studi seguire. Se, però, sono appassionati cultori di scienze ed informatica non c’è possibilità d’errore: il liceo scientifico opzione scienze applicate presso l’Istituto Montale di Bordighera, sotto la dirigenza della dott.ssa Antonella Costanza, offre un interessante percorso scolastico che fa per loro!

L'istituto è finalizzato all’approfondimento della cultura scientifica, senza trascurare le materie letterarie ed umanistiche a sola esclusione del latino (sostituito da ore aggiuntive in scienze e da informatica). Inoltre al Montale le scienze e l’informatica non sono solo teoria, sono pratica viva grazie ai laboratori ben strutturati e dotati di materiali per gli esperimenti di scienze, stampante 3D, laboratorio con setting d’aula ad hoc per fare pratica! Nel team di docenti che animano questi progetti i prof.ri come la Granili, mentor della comunità di pratica Coding e Robotica di Liguria Digitale che ha dato un drone in comodato d’uso gratuito alla scuola.

All’istituto Montale di Bordighera si può anche seguire l’indirizzo Amministrazione e Marketing (Relazioni internazionali per il marketing). Il corso, rispetto al tradizionale Amministrazione, Finanza e Marketing, la vecchia ragioneria, frequentabile presso il nostro plesso di Ventimiglia in via Roma, permette diverse varianti stimolanti se si amano le lingue, al Montale imparerai così a conoscere anche la finanza e diversi temi di economia aziendale e geo-politica.

L'indirizzo potenzia e cura infatti le competenze e conoscenze linguistiche attraverso lo studio di ben tre lingue straniere (inglese e francese per cinque anni e il tedesco dalla terza alla quinta); uno studio linguistico stimolante, non rivolto alla letteratura, ma alla pratica viva e lavorativa della lingua, per poter affrontare ogni situazione reale e non solo letteraria. Tutto questo unito all’uso di strumenti tecnologici.

Per maggiori informazioni si può entrare in contatto con l’Istituto tramite le “Porte Aperte” sabato 18 dicembre, tutto il giorno, e martedì 11 gennaio dalle 15.30 alle 18.30.