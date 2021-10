Taggia anche questa settimana la città con più positivi della provincia: ecco la situazione comune per comune

Anche se i casi sono fortunatamente in calo è anche questa settimana il Comune di Taggia a far registrare, in provincia di Imperia, il maggior numero dei contagiati da Covid-19, nel punto settimanale fatto dall’Asl 1 Imperiese, sulla situazione di positivi e pazienti in sorveglianza attiva. Il quadro, oltre che per Taggia anche per le altre città, evidenzia un deciso miglioramento in tutto il comprensorio.

Taggia, che è purtroppo la città con il maggior numeri di positivi da due settimane, scende da 31 a 29 mentre Imperia sale da 13 a 20 con Sanremo che continua a veder scende i positivi, questa settimana da 23 a 14. Calo fortunatamente vistoso anche per Ventimiglia, da 15 a 4 mentre da evidenziare un focolaio a Pornassio, piccolo centro della Valle Impero, che sale da 3 positivi a ben 14. Sale anche da Dolceacqua, che passa da quasi ‘Covid free’ (1) a ben 10 contagiati. Tra le città più grandi della provincia troviamo in calo anche Bordighera, che passa da 10 a 5 mentre continuano a calare a Pieve di Teco, questa settimana da 6 a 4. Nella vicina Armo, invece, nuova risalita di contagiati, da 3 a 9.

Sempre in Valle Impero troviamo Lucinasco ancora a 6 positivi, uno in più della settimana scorsa mentre Vallecrosia scende ancora, da 5 a 3. Questa la situazione degli altri comuni, che hanno un numero decisamente più basso di contagiati, anche in relazione a quello dei residenti: Santo Stefano al Mare 5, Camporosso 3, Airole, Borgomaro, Castellaro e Diano Castello 2; Borghetto D'Arroscia, Ceriana, Chiusavecchia, Perinaldo, Ranzo, Riva Ligure, San Bartolomeo al Mare, San Biagio della Cima, San Lorenzo al Mare, Seborga e Vessalico 1.

Questa settimana sono ‘Covid free’: Apricale, Aurigo, Badalucco, Baiardo, Caravonica, Castelvittorio, Cervo, Cesio, Chiusanico, Cipressa, Civezza, Cosio D'Arroscia, Costarainera, Diano Arentino, Diano San Pietro, Dolcedo, Isolabona, Molini di Triora, Montalto Carpasio, Montegrosso Pian Latte, Olivetta San Michele, Ospedaletti, Pietrabruna, Pigna, Pompeiana, Prelà, Rezzo, Rocchetta Nervina, Soldano, Terzorio, Vallebona, Vasia e Villa Faraldi.

In proporzione ai casi di positività, ovviamente, anche le sorveglianze attive che vedono comunque Taggia in calo, da 131 a 103. In calo anche Sanremo, da 84 a 56 mentre sale Imperia, da 41 a 66. Cresce nuovamente, dopo la discesa della settimana scorsa Pieve di Teco, passando da 20 a 42. Scende Ventimiglia da 42 a 36 e mentre salgono: Bordighera da 24 a 32, Pornassio (da 12 a 22), Vallecrosia (da 9 a 22), Diano Marina (da 12 a 20), Camporosso (da 6 a 15), Lucinasco (da 14 a 15), Pontedassio (da 8 a 13), Armo (da 9 a 12), Santo Stefano al Mare (da 9 a 10).

Scende Diano Castello (da 13 a 9) mentre gli altri comuni vedono le seguenti persone in sorveglianza attiva: Apricale, Isolabona e Ranzo 7; Borgomaro, Riva Ligure e San Bartolomeo al Mare 6; Airole e Borghetto D'Arroscia 5; Castellaro, Ceriana, Cervo, Pompeiana, San Biagio della Cima, Soldano e Vessalico; Cesio e San Lorenzo al Mare 3; Chiusavecchia, Perinaldo, Rocchetta Nervina, Seborga, Vallebona e Vasia; Chiusanico, Cipressa, Cosio D'Arroscia, Dolcedo, Montegrosso Pian Latte, Pietrabruna, Pigna, Rezzo e Villa Faraldi.

Nessuno in sorveglianza attiva a: Aurigo, Badalucco, Bajardo, Caravonica, Castelvittorio, Civezza, Costarainera, Diano Arentino, Diano San Pietro, Molini di Triora, Montalto Carpasio, Olivetta San Michele, Ospedaletti, Prelà e Terzorio.