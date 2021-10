L'atleta olimpico Davide Re sarà docente d'eccezione per i ragazzi dell'Istituto 'Colombo'

Venerdì 22 ottobre tre classi dell’Istituto 'Colombo' del Liceo Scientifico Sportivo di Sanremo e Arma, unico in provincia, avranno una lezione speciale, tramite la piattaforma 'Zoom' istituzionale, con un docente d’eccezione: Davide Re reduce dalle Olimpiadi di Tokyo con il decimo posto al mondo.



Il titolo dell'incontro sarà “Scuola e sport è possibile? L’esperienza di Davide Re atleta olimpionico e studente in medicina”. Davide Re, il primo italiano ad esser sceso sotto i 45 secondi sui 400 metri, con 44.77, reduce dalle Olimpiadi di Tokyo con il decimo posto al mondo. Nel 2021-Olimpiadi Tokyo: decimo gara individuale sui 400mt; finalista con la 4x400mt Italia; Wolrd Relays: Oro nella 4x400 mixed;-2nd al Golden Gala Pietro Mennea (circuito Diamond League) e finalista alle Diamon League Finals a Zurigo

Nel 2019-Record Italiano 400mt, 44"77-Leader Europeo 400mt con 44"77 (unico europeo sotto i 45" in quell'annata;-Campionati Mondiali Doha:nono nei 400mt;Finalista con la 4x400mt;-Oro Coppa Europa sia nei 400mt che con la staffetta 4x400 . Nel 2018 Campione del Mediterraneo; finalista Campionati Europei con la 4x400 Italia;Campione italiano 400mt-200mt-4x400mt con le Fiamme gialle.

Una splendida occasione per gli studenti dell’unico Liceo Scientifico ad indirizzo Sportivo della nostra provincia.

Davide, pur avendo vissuto spesso lontano da Imperia, è molto legato alla sua provincia ed ha accolto con entusiasmo la proposta degli insegnanti dell’Istituto 'Colombo' di Sanremo e Arma, felice di condividere la sua esperienza con gli studenti di due classi quarte e una quinta.

Felice soprattutto di dimostrare che sport e scuola non solo possono convivere, ma anzi possono essere una coppia vincente, dal momento che uno dei più forti e amati protagonisti dell’atletica italiana è anche un brillante studente di medicina.

Nel corso dell’incontro Davide Re affronterà pertanto temi come l’importanza dell’attività sportiva per i giovani, la necessità per l’atleta di un corretto stile di vita, la centralità dell’impegno, successo sportivo e successo scolastico: un binomio vincente.