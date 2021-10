Al via i corsi dell'Unitré intemelia nelle sedi di Ventimiglia e Bordighera

Riprendono i Corsi dell'Unitré intemelia nelle sedi di Ventimiglia e Bordighera.



Nel pomeriggio di sabato 16 ottobre sono convenuti al Forte dell'Annunziata di Ventimiglia Alta, molti iscritti(e) con Docenti e Assistenti dell'Università della 3a età per ritrovarsi e brindare insieme alla nuova ripartenza (dopo lunga sosta) del 35° anno accademico. Nella foto di E.Raneri ritroviamo tre "pilastri" dell'organizzazione, da sinistra la prof.ssa Giannina Borelli Presidente Unitrè dalla Fondazione, il Direttore dei corsi prof. Mauro Mazzon (che ha curato nell'occasione una dotta lezione sul tema "Dante e la Scienza" corredata da numerose diapositive) e Zoraide Romano (Zora), storica segretaria Unitrè.



Val la pena ricordare che i Corsi, nella sede di Ventimiglia (via Sottoconvento 84) prenderanno il via lunedì 18 ottobre nell'orario15.30 - 17.30 con la tradizionale lezione di Erboristeria curata da Gianni Conte; mentre il giorno successivo martedì 19 ottobre ci sarà la presentazione del Corso multimediale innovativo, intitolato "Educazione alla Pace" guidato da M.me Frédérique Toubeau. Il programma a Bordighera (sede in via Cadorna, vicino al Cinema Olimpia) inizierà mercoledì 20 ottobre (ore 15.30 - 17.30) con il Col. Riccardo Lanteri che illustrerà la Storia delle Regioni Europee; a seguire giovedì 21 ottobre il Pastore Valdese Jonathan Terino si soffermerà sulla Bibbia e la Teologia. Sono attese le adesioni per organizzare i corsi di ginnastica dolce e di yoga. Per eventuali contatti tel.0184/34692/293137.