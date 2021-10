Sanremo: green pass day, lunghe code per i tamponi e verifiche in uffici e luoghi di lavoro. Biancheri: “Controlli puntuali e accessi rapidi” (Foto)

Lunghe code di fronte alle farmacie questa mattina ben prima dell’orario di apertura. Tutti lavoratori in attesa del loro turno per il tampone, da oggi obbligatorio per chi non si è vaccinato e, quindi, unica via per avere il green pass. E sarà così anche nei prossimi giorni per chi ancora non ne vuole sapere di vaccinarsi.

Capillare organizzazione anche nei luoghi di lavoro privati e pubblici. Questa mattina in Comune gli addetti al controllo hanno passato al setaccio tutti i dipendenti senza riscontrare particolari problemi.

Poi, da oggi, per tutto il giorno ci sarà una persona dedicata al controllo del documento ‘verde’ e l’ingresso in Comune sarà unico, quello principale.

“Il primo ingresso con obbligo di green pass stamattina in Comune si è sviluppato molto bene: controlli puntuali e accessi rapidi - ha commentato il sindaco Alberto Biancheri al suo ingresso in Comune - in giornata verificheremo anche l'andamento all'interno delle nostre società partecipate”.

Anche al Casinò non si sono registrati problemi con i primi turni che sono entrati regolarmente al lavoro senza complicazioni.