Anche Dolceacqua avrà una panchina rossa contro la violenza sulle donne, sabato l'inaugurazione

Sabato 16 ottobre, alle 10.30, a Dolceacqua, accanto alla piazza della Chiesa Parrocchiale, verrà inaugurata la Panchina Rossa, simbolo permanente in ricordo delle donne vittime di femminicidio che quel posto sulla panchina non possono più occuparlo. L’iniziativa nasce dallo Zonta Club Ventimiglia-Bordighera e dall’Associazione NOI4YOU – sportello di ascolto e aiuto.



Aderiscono l’Associazione P.E.N.E.L.O.P.E – donne del ponente per le pari opportunità e il Centro Antiviolenza ISV. "La finalità è quella che le donne vittime di violenza siano spronate a denunciare e siano consapevoli di non essere sole in questa battaglia. - spiegano gli organizzatori - L’amministrazione comunale di Dolceacqua, attenta e sensibile verso un tema purtroppo sempre attuale, ha accolto con grande disponibilità la proposta e ha predisposto una panchina, che verrà inaugurata sabato 16 alle 10.30, alla presenza di Autorità".

La panchina di Dolceacqua segue quelle già inaugurate a Ventimiglia, Camporosso, Vallecrosia e Bordighera. Su tali panchine, vengono anche apposte le targhe con i contatti telefonici degli sportelli, proprio per consentire alle utenti di rivolgersi agli stessi in caso di necessità.