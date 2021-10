Il Sanremo rugby entra nel mondo del business

Il Sanremo rugby è iscritto al primo network al mondo di imprenditori: Business Network International presente in Italia da 17 anni e nella nostra provincia da 5. Il Sanremo rugby fa parte del capitolo, così si chiama il gruppo territoriale, Sanremo presente con 30 imprenditori da quasi 3 anni.

La prima domanda è: che cosa ci fa un’associazione sportiva nel mondo imprenditoriale? Promuove i propri progetti, ed il Sanremo rugby ne ha molti, alcuni di essi si intersecano nel mondo del business, grazie alla generosità degli imprenditori che hanno creduto ed investito in BNI: Monica Passini e Dario Castagna.



Ieri nella club house del Sanremo rugby a Pian di Poma il vicepresidente Claudio Sparago ha donato una felpa griffata con il simbolo del leone rampante biancoazzurro.



Nell’occasione si sono evidenziati quante sono le somiglianza tra le due realtà: BNI ha la finalità di migliorare il modo del business a raggiungere gli obbiettivi prefissati attraverso una rete volta al sostegno reciproco, il rugby e lo sport di squadra per eccellenza, 15 giocatori che attraverso una stretta condivisione e sostegno reciproco arrivano ai risultati prefissati.



Dario Castagna: “Il rugby ha da sempre caratterizzato il mondo BNI in Italia non solo per le tante assonanze ma anche per il fatto che i primi imprenditori che hanno, 17 anni fa, impiantato il nostro network sono stati ex giocatori di rugby“.

Claudio Sparago: “Il Sanremo rugby è da oltre 2 anni inserito nel capitolo Sanremo grazie alla generosità di Monica e Dario che ringraziamo per il sostegno e la fiducia. Siamo onorati di far parte del primo network di imprenditori al mondo”.