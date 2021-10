Bordighera: per favorire il turismo, al via sistema integrato di biglietteria, promozione e servizi operativi

Partito l’iter finalizzato alla creazione di un sistema integrato di biglietteria, promozione e servizi operativi che coinvolgerà musei e siti d’interesse di Bordighera: la Giunta infatti, nella seduta di giovedì 7 ottobre, ha approvato l’avvio della progettazione mediante affidamento ad una società specializzata nel settore.

Viene così attuata un’ulteriore iniziativa per rilanciare e sostenere lo sviluppo della città delle palme in ottica turistica e culturale, con un doppio orizzonte temporale: a minor termine, ponendo in rete gli attrattori museali e espositivi e favorendone la sinergia; a medio-lungo termine, sostenendo innovazioni e programmi i cui benefici interesseranno l’intero territorio.

“Credo nella potenzialità di questo progetto e auspico che, alla luce dei risultati che avremo al termine di questa prima fase, possa essere adottato con altrettanta convinzione dai musei e dai siti d’interesse cittadini, con l’obiettivo di creare un coordinamento virtuoso tra soggetti pubblici e privati.” commenta il Sindaco Vittorio Ingenito.

La spesa complessiva impegnata è pari a 2.000 euro.​