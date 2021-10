Sanremo: lite tra ubriachi e un francese che si nasconde in bagno, i Carabinieri fanno luce sulla vicenda di stamattina

E’ stata una lite tra ubriachi, quella che ha visto protagonisti due albanesi e un francese che, al culmine della discussione è stato picchiato e si è chiuso nel bagno di un bar del centro di Sanremo, in via Roma (l'anticipazione QUI).

I tre, che probabilmente hanno passato l’intera notte a bere, hanno litigato per futili motivi e, presi dai fumi dell’alcol, si sono azzuffati. Ad avere la peggio il 30enne transalpini che, per la paura si è chiuso in bagno mentre i due albanesi sono fuggiti.

Il titolare dell’esercizio ha chiamato i Carabinieri che hanno convinto l’uomo a uscire. Il 30enne è stato portato in ospedale per le cure del caso ed è stato dimesso con 5 giorni di prognosi. I due albanesi, dopo la querela di parte del francese, saranno denunciati per lesioni.