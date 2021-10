Maria Maddalena Ricca è il nuovo sindaco di Civezza: raggiunto il quorum con 174 volti validi

Civezza ha un nuovo sindaco. Con 174 voti validi, 6 schede bianche e 18 nulle, Maria Maddalena Ricca è stata eletta nella tornata che l’ha vista come unica candidata per la “Lista Civica per Civezza”.



Affluenza al 62,47% a fronte del 80,17% dell’ultima tornata che aveva visto vincente il fratello del neo sindaco.