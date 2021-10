Sanremo: dipendenti in rivolta a Casa Serena, "Vogliamo essere ascoltati, no al FIS. Siamo pronti a occupare la RSA"

Dipendenti in rivolta a Casa Serena, la Rsa di Poggio di Sanremo, al centro delle polemiche di questi giorni. I lavoratori questa mattina si sono radunati davanti alla struttura per gridare 'No al FIS' (Fondo di Integrazione Salariale dell'INPS ndr) al centro delle proposte al vaglio del Comune di Sanremo, dopo la notizia della revoca tra pochi giorni dell'aggiudicazione dell'affidamento alla "MY Home".

Una sessantina i dipendenti che oggi lavorano all'interno di Casa Serena, rispetto al centinaio presenti nel passaggio di gestione, a fine agosto. I lavoratori chiedono di essere ascoltati dal Sindaco dopo il sacrificio di queste settimane per mantenere efficiente e operativa la RSA matuziana.

Ecco che cosa ci hanno raccontato i dipendenti di Casa Serena.

"Chiediamo che venga ascoltata anche la nostra voce. - spiega Tamara Rossi - Se siamo qua oggi è grazie a un accordo siglato il 31 agosto con FIALS e altre sigle sindacali che prevedeva un abbassamento del monte ore per permettere a tutti di lavorare anche alle colleghe che in questo momento sono fuori perchè non hanno accettato questo accordo. Chiediamo la garanzia di un fisso mensile".

Come stanno gli anziani all'interno della struttura? "I nostri anziani stanno bene e hanno tutta l'assistenza che gli serve. Hanno le bottigliette d'acqua, il magiare fresco fatto dalla cucina. Gli ospiti sono curati e accuditi, hanno tutto ciò che gli serve" - racconta Roberta Lamura.

"Non è vero che sono sequestrati nelle loro stanze. Hanno gli spazi comuni come prima. Per loro non è cambiato nulla se non il numero di operatori in turno che continuano a garantire l'assistenza proprio come prima" - aggiunge Tamara Rossi.



Che cosa è cambiato con la nuova gestione? "C'è stato chiesto di abbassare il monte ore di lavoro di qualche ora. Non è cambiato niente. - risponde Tamara Rossi - La differenza è contrattuale. Prima c'erano vari tipi di contratto, chi aveva più ore e chi ne aveva meno, ora abbiamo tutte lo stesso tipo di contratto e quindi è più omogeneo, stessi diritti e stessi giorni di riposi. La vita quotidiana è la stessa che c'era al 31 agosto".

"In un mese di lavoro nessuno ci ha dato voce o si è preoccupato di come noi continuassimo a fare assistenza. - rimarca Rossi - Posso assicurarvi che se questo fosse stato un lager, noi non eravamo qua perchè nessuna di noi è disposta a lavorare così. Non vogliamo il FIS, abbiamo bisogno di uno stipendio mensile minimo ma garantito".

"Stipendio che l'Euroassistance ci ha garantito per un mese e continua a dire che ci darà. - le fa eco Silvia - Noi non vogliamo un'altra coperativa che ci porterà a stare tutti a casa. Se oggi Casa Serena è aperta è grazie a noi, altrimenti avrebbe chiuso per due ore di lavoro in meno".

"Noi non andremo via neanche con la forza ci incateneremo a casa serena. Se verranno le forse dell'ordine. ci provino a mandare via 60 persone ma il FIS no" - conclude Massimo Falletti.

Una battaglia che oggi viene portata avanti anche dal sindacato interno alla RSA, la FIALS, Federazione Italiana Autonomie Locali e Sanità. Questa mattina il segretario regionale Verde Rizziero era vicino ai lavoratori, manifestando disappunto verso il Comune e l'assenza di una comunicazione con la sigla sindacale, nonostante questa rappresenti la maggioranza di loro.

"Rappresento l'80% dei lavoratori che hanno accettato il passaggio a My Home. - mette le mani avanti Verde Rizziero - Tutti i lavoratori meritano pari dignità. Il sindaco ha ascoltato quelli che non hanno accettato le proposte ma nessuno ha voluto sentire i dipendenti che hanno tenuto in piedi la struttura, per 30 giorni, con grande fatica, sacrificio e abnegazione. Il sindaco ha comunicato tramite stampa che entro 5 giorni effettuerà la revoca e provvisoriamente affiderà la struttura ad altra gestione. Non ha avuto voglia di sentire i lavoratori. Spero che ci sia ancora un margine per una trattativa seria e trasparente, in modo che prima di prendere le decisioni, il Comune possa ascoltare i lavoratori e dare garanzie occupazionali sia agli interni che agli esterni".

"Il nostro accordo è stato accettato da 60 lavoratori poi si può rivedere e migliorare ma la cosa importante è garantire a questi lavoratori la prosecuzione. - sottolinea il rappresentante della FIALS - La struttura deve andare avanti e gli anziani non possono essere trattati come pacchi, presi e ricollocati altrove in attesa che i due contendenti si chiariscano".

"Oggi i lavoratori hanno iniziato una protesta civile per sapere chi pagherà i 30 giorni che hanno lavorato, se subentrerà il Comune con quale formula saranno presi in carico e quali garanzie ci saranno dal Comune se e quando ci sarà un nuovo gestore. Queste persone hanno il diritto di essere ascoltate" - conclude Verde Rizziero.