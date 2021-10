Mondovì: terminate le indagini sulla morte del 38enne di Pigna, confermato il decesso per il forte colpo allo sterno

Sono terminate nelle ultime ore le indagini sulla morte di Andrea Pastor, il 38enne di Pigna morto ieri nel primo pomeriggio al ‘Bike park’ di Viola St. Gree, località turistica del cuneese.

L’uomo stava facendo alcune evoluzioni su una rampa della pista di downhill con la mountain bike, quando è atterrato prima del dovuto, colpendo violentemente l’ostacolo con lo sterno. Sul posto è intervenuto l'elisoccorso del 118, ma i tentativi di rianimarlo sono stati vani. Anche il medico legale ha confermato la compatibilità del decesso con la caduta e, molto probabilmente, nelle prossime ore la salma verrà riconsegnata alla famiglia.

Al momento non ci sono indagati mentre le forze dell’ordine hanno posto sotto sequestro la bicicletta del 38enne ma non il parco di Viola St. Gree dove è avvenuto l’incidente. Ora la magistratura dovrà valutare tutti i rilievi eseguiti dai Carabinieri di Mondovì che sono intervenuti sul posto.

Al momento, purtroppo, si profila quindi la tragica fatalità per la morte dell’uomo che, come evidenziato già ieri dal Sindaco di Pigna, lascerà un vuoto profondo nella comunità della Val Nervia. Andrea Pastor viveva nella frazione di Buggio, insieme alla compagna e due figli piccoli. Grande lavoratore (era un Vigile del Fuoco) aveva sempre un sorriso e una parola per tutti.

"Era un ragazzo d'oro, lavoratore e sempre sorridente – ha detto il Sindaco Trutalli - E' una grave perdita per le comunità di Pigna e Castelvittorio". Il giorno delle esequie, ancora da stabilire, in paese sarà proclamato il lutto cittadino.