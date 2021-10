Sanremo: al via i lavori per la rinascita della storica fontana ai giardini Regina Elena (Foto)

Erano stati annunciati e ora sono pronti a partire i lavori per la ristrutturazione e la rinascita della storica fontana ai giardini Regina Elena, in una delle zone maggiormente suggestive della Città dei Fiori. ‘A secco’ da circa 20 anni, la fontana è il centro di una piazza verde amata da residenti e turisti oltre a essere sede di eventi in estate quando non passa ora senza che ci sia un turista pronto a scattare una foto panoramica di Sanremo.

Il progetto, portato avanti dal servizio Centri Storici e Beni Ambientali coordinato dall’assessore Mauro Menozzi, ha un importo di circa 27mila euro (fondi comunali) e prevede, oltre al ritorno in funzione dei giochi d’acqua, anche una nuova illuminazione a led (anche all’interno della fontana) e la sistemazione delle storiche pietre. I lavori, concordati con la sovrintendenza, sono stati affidati alla ditta ‘Walter Gallo’.

I lavori per la fontana ai Regina Elena potrebbero essere il primo passo di un maxi progetto che interesserà l’intera area, compresa anche piazza San Costanzo, gli spazi verdi e i giochi per i bambini. Il Comune sta infatti predisponendo il progetto definitivo per l’intera zona un grande intervento finanziato all’interno dei 15 milioni di euro arrivati per il futuro del centro storico di Sanremo.