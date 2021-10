Coronavirus: numeri in calo quest'oggi in Liguria e provincia, ma crescono lievemente i ricoveri

Numeri in calo anche oggi in Liguria e provincia di Imperia, nel classico bollettino quotidiano Covid, emesso dalla regione. Lieve calo anche del tasso di positività.

Sono 70 i nuovi positivi registrati in Liguria (a fronte di 2.747 tamponi molecolari e 5.396 tamponi antigenici rapidi effettuati nelle ultime 24 ore), uno ogni 39,24 pari al 2,54%.

Nella nostra provincia sono stati 8 i nuovi contagiati nelle ultime 24, rispetto ai 13 del savonese, 28 a Genova e 19 a Spezia. Purtroppo si registrano due morti, entrambi a Genova (due uomini di 83 e 87 anni) mentre sono cresciuti lievemente i ricoverati, sia su base regionale che provinciale.