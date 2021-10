Imperia, "Lo Stato assolve la mafia e condanna Mimmo Lucano": manifestazione di protesta in piazza Dante in sostegno dell'ex sindaco di Riace (foto e video)

"Lo Stato assolve la mafia e condanna Mimmo Lucano": parole dure, durissime, che stigmatizzano la sentenza emessa ieri dal Tribunale di Locri nei confronti dell'ex sindaco di Riace, piccolo borgo della Locride in provincia di Reggio Calabria.

Questo pomeriggio in piazza Dante è stata organizzata una manifestazione di protesta, un sit-in pacifico, ma il cui messaggio è stato molto chiaro.

L'ex sindaco è stato condannato a 13 anni e due mesi di reclusione. Lucano, all'esito del processo di primo grado, è stato ritenuto colpevole di illeciti in relazione ai progetti di accoglienza ai migranti ed accusato, tra l'altro, di associazione a delinquere e favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Per lui la Procura di Locri aveva chiesto la condanna a 7 anni e 11 mesi di carcere e il Tribunale quindi, ha quasi raddoppiato la pena inflitta ritenendo che alcuni reati non fossero uniti dal vincolo della continuazione. Occorrerà, però attendere il deposito delle motivazioni per comprendere il meccanismo di quantificazione della pena attuato dai giudici. L'ex sindaco di Riace è stato condannato anche a restituire 500mila euro riguardo i finanziamenti ricevuti dall'Unione europea e dal Governo.

Il processo è scaturito dall’indagine 'Xenia' condotta dai finanzieri del Gruppo di Locri su presunte irregolarità nella gestione dell'accoglienza dei migranti nel comune del reggino. Lucano, che all’epoca dei fatti contestati ricopriva la carica di sindaco, era stato posto agli arresti domiciliari il 2 ottobre 2018, poi revocati e sostituiti dal divieto di dimora a Riace. Nell'inchiesta furono in tutto coinvolte altre 27 persone.

In piazza, questo pomeriggio, c'erano molti cittadini ed esponenti di alcune associazioni come l'Aifo, organizzazione non Governativa che opera nel campo della Cooperazione Internazionale allo Sviluppo, realizzando iniziative socio-sanitarie per i diritti degli ultimi e per lo sviluppo inclusivo, e del centro sociale "La Talpa e l'Orologio".

"La magistratura è lo Stato, dice al nostro giornale Francesco Scopelliti de 'La Talpa e l'Orologio, è uno dei principali poteri dello Stato. Abbiamo visto negli ultimi giorni come si è evoluta la vicenda processuale della trattativa Stato-mafia e si evince chi ha trattato è stato assolto, parliamo degli anni Novanta, dell'epoca stragista e di 'Cosa nostra'. E in un territorio, quello della Calabria, succede invece una cosa diversa. I territori non sono solo mafia, sono persone, persone libere di scegliere e lì un sindaco di un piccolo paese che si avvia allo spopolamento, ossia quello di Riace, gestisce l'accoglienza e lo fa in maniera nuova e libertaria, ma il risultato è una condanna quasi a 14 anni di galera. Un quinto, un sesto, un settimo della vita".

"Non solo, chiosa Scopelliti. Oggi ci arriva la notizia dell'estradizione in Francia di un attivista no tav, Emilio Scalzo, da parte del Tribunale di Torino, ma non solo lui. Tante persone che combattono per la libertà di tutti e tutti nei Tribunali invece, ricevono condanne pesantissime e in altri ambiti, quelli in cui si parla di potere, le condanne non arrivano. Questo paese è veramente difficile e 'sporco' perchè la magistratura ha perso l'occasione di rivelarsi qualcos'altro che non sia la banale gestione di un sistema di potere".