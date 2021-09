Bordighera: ok della Giunta, lavori di potenziamento all'illuminazione pubblica di via Arziglia e via Pasteur

Saranno più sicure via Arziglia e via Pasteur, grazie al potenziamento dell’illuminazione pubblica dopo l’approvazione del progetto esecutivo decisa dall’Amministrazione comunale di Bordighera.

La decisione è stata presa dalla Giunta, guidata dal Sindaco Vittorio Ingenito, anche grazie al contributo del Ministero dell’Interno che, nel 2020 aveva assegnato al comune della città delle palme, 180mila euro per investimenti da fare quest’anno con opere pubbliche che riguardassero l’efficentamento energetico e lo sviluppo territoriale sostenibile.

L’approvazione dei lavori è arrivata entro la data preposta, ovvero il 15 settembre scorso, dopo la variazione al bilancio di previsione, che era stato approvato nel maggio scorso. L’incarico della progettazione era stato affidato all’Ing. Corrado Giromini di Sanremo, che curerà anche la direzione dei lavori.

Con gli stessi contributi ministeriali e con una quarta variazione al bilancio di previsione, l’Amministrazione di Bordighera ha anche finanziate le spese per la progettazione e realizzazione relative alla sostituzione del vecchio impianto di riscaldamento della scuola ‘Maria Primina’ di via Pasteur ma anche diversi interventi all’illuminazione pubblica in alcune zone della città.

I lavori relativi all’illuminazione di via Pasteur riguarderanno la sostituzione della dorsale aerea per circa un chilometro e mezzo e la sostituzione con nuovi apparecchi a led, dei quali 22 in via Arziglia e 10 in via Pasteur. Il costo globale dei lavori ammonta a circa 80mila euro.