Ventimiglia: atto vandalico alla lapide delle Foibe, 'CulturaIdentità' chiede alla politica di unirsi alla condanna

“Chiediamo a tutti gli esponenti politici, a partire dal presidente della Regione Toti e dagli assessori alla cultura provinciali, e alla società civile ligure di unirsi alla condanna per il vile danneggiamento della Lapide dedicata alle Foibe e all'Esodo istriano dalmata a Ventimiglia, perpetrato da ‘ignoti’ pochi giorni fa”.

Lo ha detto Andrea Lombardi, responsabile di CulturaIdentità Genova, in relazione all’atto vandalico ai danni della lapide di Ventimiglia. “Su questi argomenti e non solo – prosegue - chi tace è complice. Gravi sono poi le responsabilità di politici e intellettuali di sinistra che ormai da tempo stanno soffiando sul fuoco di un negazionismo e giustificazionismo ignobili su questa tragedia italiana per molto tempo sottaciuta”.