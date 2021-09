Sanremo: Casa Serena, la Lega a caccia dei responsabili politici "Fermi e risoluti per dare risposte alla gente"

E' questo il commento di Daniele Ventimiglia , consigliere comunale e segretario cittadino della Lega di Sanremo , in merito a quanto sta accadendo a Casa Serena. La Rsa di Poggio messa in vendita dal Comune matuziano e da giorni al centro di un polverone per una gestione di fatto mai entrata a regime subito dopo la consegna e con un futuro quantomai incerto.

"Bisognerà capire cosa intenda fare l'amministrazione comunale Biancheri che sembra tergiversare sulla revoca o non revoca alla MyHome. Un'aspettativa che ipotizziamo possa essere dettata dallo spettro di portare il Comune in una causa con un allungamento dei tempi sulla gestione e soprattutto con spese importanti da sostenere che potrebbe tenere in ballo l'ente per svariati anni. Una situazione che sa di presa per i fondelli nei confronti dei sindacati che stanno portando avanti la battaglia per Casa Serena e soprattutto verso gli anziani ospiti e le loro famiglie in attesa di capire quale sarà la loro sorte" - conclude Ventimiglia.