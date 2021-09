Camporosso: dopo tanto tempo di stop torna nel Ponente la 'Festa dell'Unità, sabato a Camporosso

Dopo tanto tempo torna nel ponente ligure la ‘Festa dell'Unità’, sabato prossimo alle 18, a Camporosso in località Bigauda.

“Vogliamo continuare la fase di rinnovamento che abbiamo intrapreso qualche mese fa – sostiene il Partito Democratico intemelio – e intendiamo farlo anche con questo dibattito aperto agli iscritti, ai militanti e ai simpatizzanti, organizzato con il circolo di Camporosso, al quale parteciperà il gruppo consiliare regionale, con l'intervento della giornalista Miriana Rebaudo. Sarà un momento di confronto e di condivisione per approfondire tematiche importanti per il comprensorio intemelio, che sono trattate anche a livello regionale: lavoro, famiglie, salute, immigrazione, ambiente e cambiamento climatico”.

E' trascorso un anno dalla notte del 2 ottobre 2020, quando la tempesta Alex colpì duramente la città di Ventimiglia, arrecando molti danni a commercianti e privati cittadini: “Questo ci deve far riflettere su quanto sia fragile il nostro territorio e su quanto lavoro ci sia da fare per preservarlo per noi e per le future generazioni. Sarà un'occasione per parlare di politica, ed ascoltare le istanze dei cittadini. Al dibattito seguirà una cena al costo di 25 euro durante la quale sarà possibile continuare lo scambio di idee e conoscere l'attività consiliare del gruppo PD in Regione. È prevista la prenotazione al seguente numero: 393 900 1504 e, all'ingresso sarà richiesto il green pass.