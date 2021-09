Sanremo: eccessivi rumori notturni per la raccolta dei rifiuti al Polo Nord, la lamentela di una lettrice

Una nostra lettrice di Sanremo ci ha scritto nella speranza che si possa mettere fine ai forti rumori che si sentono nelle abitazioni al mattino presto, nella zona del quartiere Polo Nord, quando transitano i mezzi della raccolta dei rifiuti:

“Ogni giorno della settima gli operatori buttano giù dal letto gli utenti: si inizia a partire dalle 4:30 del lunedì con la raccolta carta svolta sbattendo rumorosamente bidoni; si prosegue ogni martedì ore 6:45 con la spazzatura della strada con l’ausilio di un soffiatore sotto le finestre; mercoledì stessi mezzi per la raccolta indifferenziata; segue il giovedì con raccolta extra della carta; nuovamente venerdì stessi mezzi e modalità per la raccolta plastica e infine sabato con eventuale raccolta extra. Tutto ciò non è considerabile un servizio, ma una tortura. Nella speranza che la pubblicazione aiuti a risolvere il problema”.