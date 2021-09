Sanremo: Amaie Energia assume, si cerca un venditore di fiori recisi e fronde ornamentali

Amaie Energia vuole arricchire la sua ‘squadra’ e apre alle selezioni per un venditore di fiori recisi e fronde ornamentali. La comunicazione è stata resa nota dall’azienda che ha anche fissato alle 17 dell’8 ottobre la scadenza per chi volesse candidarsi.

I candidati dovranno avere: attitudine e predisposizione alla vendita; capacità di mantenere rapporti fidelizzai con acquirenti e fornitori; conoscenza della realtà socio-economica territoriale e istituzionale; capacità di lavorare in team, propensione alle relazioni interpersonali, spiccata propensione all’assunzione di responsabilità, attitudine al Problem soling.

Gli interessati potranno candidarsi mandando la domanda in busta chiusa con una raccomandata a: Amaie Energia e Servizi S.R.L. C/O studio Bracco & Cerqueti S.T.P. corso Matteotti, 167 18038 Sanremo (IM). Oppure anche via PEC all’indirizzo stp@pec.braccocerqueti.it