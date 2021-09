Ventimiglia: variante alle opere a mare, il Tribunale Amministrativo regionale rigetta il ricorso della 'Mannini'

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Prima) ha rigettato il ricorso proposto dalla Mannini Group, difesa dagli avvocati Adriano Battistotti, Daniele Granara, contro il Comune di Ventimiglia, nei confronti della società Cala del Forte per la delibera della Giunta in relazione alla variante alle opere a mare del porto turistico.

La Mannini aveva fatto ricorso sulla propria titolarità del diritto di ormeggio, evidenziando come la finalità dell’operazione non sarebbe quella di perseguire l’interesse pubblico ma anche per abuso o comunque eccesso di potere.

Secondo il Tar della Liguria il ricorso è inammissibile.