Sanremo: sabato scorso la cerimonia per San Matteo, patrono della Guardia di Finanza

La Sezione A.N.F.I. (Associazione Nazionale Finanzieri d'Italia) di Sanremo, ha organizzato sabato scorso. una Santa Messa presso la parrocchia di Villa Levi in nella città dei fiori. L'iniziativa segue i festeggiamenti per San Matteo, 21 settembre, patrono delle fiamme gialle.



Hanno aderito all’invito il Comandante della Guardia di Finanza Sanremo, il capitano Davide Antonio Annese; l’assessore regionale e socio della sezione A.N.F.I. di Sanremo, Marco Scajola; le associazioni Paracadutisti; i Marinai D’Italia; gli Alpini; l'U.N.U.C.I. Unione Nazionale Ufficiali in Congedo d’Italia. Per l'A.N.F.I. di Ventimiglia e Sanremo erano presenti i rispettivi presidenti mar. Antonio Senis e il mar. Evio Simondo.



La Santa Messa è stata celebrata dal cappellano militare di Genova, DonFabio Pagnin, coadiuvato dal socio A.N.F.I. di Sanremo Algerino Pastore. "Dopo la stessa, gli invitati si sono riuniti presso il ristorante di VillaLevi Sanremo. Al termine è stata consegnata dal presidente Mar. Antonio Piccirtillo, dal vice presidente LGT Biagio Gioitta, in presenza del Presidente Onorario della Sez. A.N.F.I. di Sanremo, Rossi Borghesano, una targa al merito di 30 anni di iscrizione al sodalizio al Fin. Vittorio Morabito.