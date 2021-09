Sanremo: aperto il nuovo bagno pubblico del Palafiori, a disposizione di tutti e senza barriere architettoniche (Foto)

È stato finalmente aperto al pubblico il nuovo bagno del Palafiori, pronto da tempo ma ancora con i cancelli chiusi durante l’estate.

Moderno, curato e completamente senza barriere architettoniche, il nuovo bagno è frutto di un progetto studiato dal Comune insieme al comitato Peba costituito appositamente per la costruzione di spazi ed edifici che siano il più inclusivi possibile.

Sarà presidiato tutto il giorno e tenuto in ordine da una cooperativa che vigilerà per evitare possibili situazioni di sporcizia e degrado. Sarà a disposizione di tutti (non solo di chi posteggia al Palafiori) dotando così la città di un nuovo bagno pubblico, servizio non secondario in una località turistica.