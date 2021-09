L’Amministrazione comunale di Bajardo ha approvato il progetto definitivo ed esecutivo per la sostituzione di armature stradali, il risanamento di una vasca dell’acquedotto in frazione Vignai, la nuova condotta fognaria di collegamento in località Poggio e la sistemazione dell’area giochi.

Il comune ha beneficiato di un contributo statale di 100mila euro, che servirà per la serie di importanti interventi del piccolo centro dell’entroterra di Sanremo.