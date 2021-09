Scontro auto-moto intorno alle 2 di della notte appena trascorsa in via Colonnello Aprosio a Vallecrosia.

Ad avere la peggio è stato il conducente del mezzo a due ruote trasportato in codice giallo all’ospedale ‘Borea’ di Sanremo. Le sue condizioni non sono preoccupanti.

Presenti le forze dell’ordine incaricate di ricostruire le cause del sinistro che sono in via di accertamento