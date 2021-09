L’assessore regionale Alessandro Piana all’incontro di Confartigianato Imperia con le imprese dell'entroterra

L'evento organizzato giovedì sera da Confartigianato Imperia per la promozione di due bandi in corso ha potuto contare sulla partecipazione di 24 imprenditori e dell’Assessore Regionale all’Agricoltura, all’Allevamento e allo Sviluppo dell’Entroterra Alessandro Piana.

Durante l'incontro che si è tenuto nella Sala Comunale del Comune di Pontedassio, paese del quale tra l'altro Piana è originario, la responsabile dell’ufficio di Imperia Ornella Agnese ha illustrato ai presenti i seguenti bandi:

- Fondo per il sostegno a programmi di investimento e di sviluppo delle attività delle PMI realizzati nelle aree di crisi industriale non complessa liguri", per la provincia di Imperia destinato ai Comuni di Borgomaro, Caravonica, Chiusanico, Chiusavecchia, Dolcedo, Pieve di Teco, Pontedassio, Pornassio, Prelà, Rezzo e Vessalico (qui il link).

- Bando GAL per il marchio “Artigiani in Liguria” promosso dalla Regione. Si tratta di un marchio identificativo per le imprese artigiani liguri che conferisce la possibilità di accedere a notevoli vantaggi in tema di credito: chi ne è in possesso, può infatti chiedere un contributo del 50% fino a 20.000 euro per l'acquisto di attrezzature e servizi reali (qui il link).

"Ho partecipato con piacere alla serata di presentazione del bando del collega Benveduti da parte di Regione Liguria" ha dichiarato l'Assessore Piana. "Molti i titolari di imprese del nostro territorio, venuti in comune per ascoltare le opportunità economiche di investimento. Complimenti a Confartigianato per aver organizzato una serata come questa e soprattutto per aver spiegato molto bene i termini e i criteri dei vari bandi. È importante che le associazioni svolgano questo tipo di informazione sul territorio e soprattutto che accompagnino i giovani imprenditori nel loro percorso lavorativo".

All'incontro hanno partecipato attivamente anche la responsabile dell'Ufficio Credito Confartigianato, Monica Ramella, e il collega tecnico Mario Bonavera. "Si è trattato senz'altro di un'iniziativa molto importante per il tessuto delle imprese territoriali" ha detto Bonavera. "L'iniziativa ha voluto avere lo scopo di far conoscere le opportunità dei bandi e per sensibilizzare le imprese verso misure finanziarie che sempre più sono corrispondenti alle esigenze e alle caratteristiche del territorio."