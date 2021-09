Ventimiglia: inaugurato il nuovo ufficio Med Yacht Services al porto ‘Cala del Forte’ (Foto)

È stato inaugurato ieri il nuovo ufficio Med Yacht Services, agenzia marittima di proprietà e gestione di Riccardo Ciani, all’interno del porto ‘Cala del Forte’ di Ventimiglia. L’ufficio è in partnership con la società ‘Oceanis Yachts’, è interamente custom made ed è stato curato dall’architetto Marianna Sallemi. È il quarto ad aprire in Italia e in Liguria.



“Puntiamo molto su questo nuovo porto per via della sua posizione strategica - dichiarano da Med Yacht Services - al confine tra l’Italia e la Francia e a due passi da Monaco, dove abbiamo già un altro ufficio, con l'obiettivo di consolidare la nostra presenza tra la Riviera Ligure e quella Francese, parte di un progetto di espansione più grande che vedrà l'apertura a breve di nuove sedi oltreoceano”.

Attualmente Med Yacht Services è presente a livello internazionale già con otto uffici dislocati: Sanremo, Imperia, Portofino, Ventimiglia, Monaco, Palma de Mallorca, Ibiza e Fort Lauderdale negli USA.

“Per celebrare questo traguardo abbiamo deciso di prendere parte come sponsor all’evento organizzato da Boutsen Design e Boutsen Classic Cars” aggiungono da Med Yacht Services.

L’evento di ieri sera è stato organizzato da ‘Boutsen Group’ in collaborazione con Med Yacht Services, Boeing Business Jets, Jet Aviation e Barclays Bank. Un dinner cocktail esclusivo, al quale era possibile accedere solo su invito ed esclusivamente con green pass; una serata all’insegna del lusso, con un’esposizione di auto firmate ‘Boutsen Classic Cars’, il meglio della collezione Armani Casa, buon cibo e dj set.

“La cerimonia inaugurale ufficiale di apertura del Porto di Cala del Forte a Ventimiglia ha avuto luogo il 2 luglio, data in cui la maggior parte delle attività però era ancora chiusa - concludono da Med Yacht Services - da qui la volontà degli operatori locali, tra i quali Riccardo Ciani, di unirsi per ufficializzare l'apertura dei propri esercizi commerciali”.