Coronavirus: calano vistosamente le sorveglianze attive a Sanremo mentre crescono a Imperia, tutti i numeri comune per comune

Aumentano le sorveglianze attive pere il Covid-19 a Imperia mentre calano vertiginosamente a Sanremo e Taggia. Questo il quadro della situazione che vede, comunque, un calo generalizzato nella nostra provincia, analizzando i numeri comune per comune.

Il calo più vistoso è sicuramente per la città più popolosa, ovvero Sanremo che dopo essere scesa da 258 a 138 persone in sorveglianza attiva a casa la settimana scorsa, oggi scende a 91 (A Sanremo sono 46 i positivi). In lieve controtendenza, invece, Imperia che dopo la discesa da 72 a 69 di lunedì scorso, oggi sale a 109 ed è la città con il maggior numero in provincia (sono 46 i positivi).

Stazionaria Ventimiglia che passa da 55 a 53 mentre la vicina Vallecrosia, dopo la risalita della scorsa settimana, scende da 51 a 41 (con 27 positivi). Bordighera rimane a 35 (13 positivi), mentre Taggia continua la sua discesa, da 33 a 19 (10 positivi) con Camporosso che risale invece da 14 a 23 (7 positivi).

Scendono sia San Bartolomeo al Mare, da 12 a 8, e Diano Marina che passa da 9 a 8. Riva Ligure sale ancora, da 8 a 11, stesso numero di Ospedaletti che, la settimana scorsa era a 7.

Da evidenziare il cospicuo numero di comuni ‘covid free’, che sono: Airole, Apricale, Badalucco, Bajardo, Borgomaro, Caravonica, Castelvittorio, Cervo, Chiusanico, Civezza, Costarainera, Diano Arentino, Lucinasco, Montalto Carpasio, Olivetta San Michele, Perinaldo, Pietrabruna, Pieve di Teco, Pornassio, Rocchetta Nervina, San Lorenzo al Mare, Terzorio, Vasia e Villa Faraldi.

In neretto i nuovi comuni senza contagiati mentre escono dal ‘Covid free’: Ceriana, Molini di Triora, Seborga e Vallebona (tutti con un contagiato).