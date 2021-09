Sanremo: boom di adesioni e lunghe code per il vaccino al Mercato Annonario (Foto)

Un successo ampio e inaspettato per la 'tappa' di Asl1 al Mercato Annonario. L'azienda sanitaria, in accordo con i commercianti, ha organizzato due giorni di vaccinazioni libere e senza prenotazioni all'interno del Mercato.

Tanti i sanremesi che oggi hanno aderito e che, dalle 8, si sono presentati per avere la dose di 'Moderna'. La coda è rimasta per tutta la mattinata a dimostrazione dell'apprezzamento dell'iniziativa. Poco dopo le 10 erano circa una trentina i già vaccinati con oltre 40 persone già prenotate. In tutta la giornata, quindi, è molto probabile che si superino le 100 dosi somministrate.

Tutti i presenti si sono dimostrati ben felici per l'iniziativa, dichiarando di aver deciso di fare il vaccino, anche se in ritardo, per via delle norme che ormai sono sempre più stringenti e per la richiesta di green pass sempre più diffusa.

E ora si replica. Il camper di Asl1 tornerà in zona Mercato Annonario il 14 ottobre con il point per le inoculazioni al centro dell'Annonario