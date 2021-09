Imperia: domani sera con Daniela Cassini la presentazione del libro di Monica Lanfranco ‘Crescere uomini'

L’associazione culturale ‘ApertaMente’ di Imperia, con il supporto del Csv Polis e il sostegno della ‘Libreria Ragazzi’, organizza per domani alle 21 sulla piazzetta di via Antica dell’Ospizio nel capoluogo, la presentazione del libro di Monica Lanfranco ‘Crescere uomini - Le parole dei ragazzi su sessualità. pornografia, sessismo’. Conduce Daniela Cassini

Cos'è per te la sessualità? Cosa significa essere virile? Cosa provi quando leggi di uomini che violentano le donne? Pensi che la violenza sia una componente della sessualità maschile? La pornografia influisce, e come, sulla tua sessualità? Sono alcune delle domande rivolte attraverso un questionario da Monica Lanfranco, giornalista e formatrice, a oltre mille ragazzi: le loro risposte raccontano di una generazione che non vede più negli adulti dei riferimenti educativi e che delega a YouPorn la propria educazione sessuale e sentimentale.

I giovani sono spesso soli, troppo soli nell’affrontare un aspetto fondamentale della loro crescita esistenziale ed è evidente che da soli non potranno crescere uomini davvero. Bisognerebbe instaurare con i ragazzi un dialogo fin dall’infanzia, perché affrontare il discorso della sessualità nelle varie età della vita serve certamente a educare “alla convivenza pacifica tra le persone, avendo l’educazione una potente funzione preventiva nei confronti della velenosa piaga della violenza maschile sulle donne".

Il saggio rappresenta un'ottima base di partenza per serie riflessioni ma, soprattutto, è la testimonianza di una strada percorribile per la risoluzione di questi problemi.