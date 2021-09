Domenica prossima, passeggiata delle Fiat 500 storiche fra Monaco e la Riviera italiana

Il Club Fiat 500 Monte-Carlo, organizza la sua terza passeggiata di fine estate orma divenuta appuntamento ineluttabile negli eventi di fine stagione del Principato. La partenza prevista per le ore 9.00 di domenica 19 settembre dalla Place de la Mairie sulla Rocca di Monaco con il classico sventolio della bandiera monegasca che anche quest'anno sarà dato dal Sindaco di Monaco George Marsan.

Dopo la classica parata delle auto che toccherà i luoghi iconici del Principato, fra cui Place du Palais e Place du Casino, il convoglio, scortatato dalle staffette motociclistiche del Club 500 e del Moto Club Maggioni di Dolceacqua, prenderà il lungomare direzione Italia per raggiungere, attraverso un percorso eccezionalmente panoramico, come prima tappa, il Comune di Dolceacqua. Dove tutti I partecipanti avranno la possibilità di visitare il Castello medioevale.

«Come ogni anno, oltre al piacere di ritrovarci con le nostre piccole auto e condividere con tutti gli appassionati piacevoli momenti, abbiniamo non solo la scoperta delle specialità enogastronomiche della regione, ma anche qualche momento di arricchimento intellettuale, e ringrazio il sindaco di Dolceacqua per l'opportunità dataci aprendoci le porte del le loro Castello del 300» afferma Massimo Peleson Presidente del club Fiat 500 Monte-Carlo.

Seguaci del motto mondiale delle Fiat 500 d'epoca “Slow Drive – Slow Food” dolcemente i piloti riprenderanno le loro vetture per terminare la 3a passeggiata di fine estate degustando le specialità del ristorante “Barberia" di Rocchetta Nervina dove il Sindaco Claudio Basso, accoglierà gli equipaggi in piazza per un brindisi di benvenuto.

Fedele alla sua impronta internazionale, il Club Fiat 500 Monte-Carlo anche per questa edizione annovera la presenza di molti equipaggi provenienti da oltre confine e vedrà fra gli altri, amici e appassionati provenienti dalle Filippine e dalla Russia.