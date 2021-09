Ferrovia Nizza-Ventimiglia-Breil-Cuneo, Berrino "Ristabilire la circolazione fino a Breil entro fine anno"

"La ferrovia Nizza-Ventimiglia-Breil-Cuneo e lo stato dei lavori per l'elettrificazione della stazione di Ventimiglia sono al centro dei lavori della Conferenza Intergovernativa 'Alpi del Sud' in programma il prossimo 30 settembre. Regione Liguria sta seguendo passo dopo passo i lavori.



"L'obiettivo con i francesi è ristabilire la circolazione ferroviaria tra Breil-sur-Roya e Ventimiglia entro la fine dell’anno" - afferma l'assessore regionale ai trasporti Gianni Berrino.



Nel dettaglio nella Conferenza Intergovernativa saranno affrontati anche i seguenti punti: aggiornamento sulla situazione della strada di accesso al tunnel (lato francese e italiano); presentazione dei negoziati condotti da Anas con Edilmaco e approvazione della Cig dei nuovi importi complessivi dell’intervento; programmazione dei lavori per il ripristino della velocità di progetto (80 km/h); informativa sugli esiti della riunione della Commissione tecnica e del Comitato sicurezza del prossimo 20 settembre; strumenti informativi per efficientare lo scambio di informazioni tra i gestori dell’infrastruttura in relazione alla rendicontazione.