Imperia: sabato prossimo appuntamento con 'Giraparasio', visita guidata al borgo storico del Parasio

Per sabato prossimo, alle ore 21, il Circolo Parasio di Imperia organizza una visita guidata al borgo storico del Parasio.

Con l'occasione si potranno ammirare le 98 ‘mattonelle’ di recente installate, la bella novità spuntata sul Parasio: ‘Il balcone degli artisti’. Su iniziativa del Circolo Parasio e per merito di Serenella Sossi, un gruppo di artisti italiani e stranieri ha realizzato un bel numero di mattonelle di ceramica esposte dove anticamente erano i lavatoi. Questa volta, oltre la visita alle meraviglie del borgo, nel Giraparasio non tralasceremo di apprezzare queste piccole opere d'arte. Un motivo in più per una passeggiata in compagnia al Parasio. Appuntamento per un nuovo Giraparasio, con prenotazione obbligatoria, è per sabato prossimo 18 settembre 2021 alle ore 21 davanti alla Basilica di San Maurizio”.

Per informazioni e prenotazioni contattare il numero 331 6992009 (Enzo).