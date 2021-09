Sanremo: la Giunta 'allunga' la delibera Spazio Aperto al 3 ottobre, dehors allargati ancora 20 giorni

Dopo un’estate su livelli straordinari per il turismo a Sanremo, con il 20% in più di presenze rispetto al 2019, l’Amministrazione comunale matuziana confida in un settembre ancora scoppiettante per i villeggianti e ‘allunga’ la delibera ‘Spazio Aperto’ fino al 3 ottobre.

Se ne era già parlato nei mesi scorsi nel corso di una riunione dei capigruppo e ora arriva l’ok della Giunta per estendere di circa 20 giorni il provvedimento che, così come studiato dall’amministrazione Biancheri, prevede la concessione del 50% in più per i dehors in struttura e del 100% per quelli senza.

Si tratta sicuramente di un segnale importante per il settore del ‘Food & Beverage’ della città dei fiori che, dopo un autunno e inverno condito da chiusure, coprifuoco e riaperture a singhiozzo, potrà avere un’ulteriore boccata d’ossigeno dopo i buoni affari d quest’estate. Ovviamente sperando che giove pluvio dia una mano per allungare il più possibile la stagione estiva.

La decisione della Giunta Biancheri è un segnale importante per la ristorazione, visto che i numeri e le prenotazioni per i prossimi giorni negli alberghi ci consegnano una situazione molto positiva.