Riva Ligure: primo giorno di scuola alla primaria 'Pertini', Giuffra “Il ritorno sui banchi è il ritorno alla vita”

“Oggi scriviamo una nuova pagina per la nostra comunità. Il futuro è nelle vostre mani, il ritorno sui banchi è il ritorno alla vita”. Il sindaco di Riva Ligure, Giorgio Giuffra, ha augurato questa mattina il buon anno scolastico ai 23 alunni che per la prima volta hanno varcato la soglia della scuola primaria “Sandro Pertini”. Un momento importante, suggellato con la consegna simbolica a ciascun bambino di una matita decorata con il tricolore.

Un primo giorno di scuola speciale non solo per i più piccoli e i genitori presenti alla cerimonia. Insieme al primo cittadino Giuffra, anche la Dirigente Scolastica, Paola Baroni, ha condiviso parole di incoraggiamento e di fiducia per un nuovo anno che si appresta a trascorrere all'insegna della normalità. Scattata la foto di rito, visibilmente emozionati, gli alunni della prima elementare hanno fatto il loro ingresso a scuola accompagnati dall'insegnante Clara Musso.

“Il suono della campanella segna l'inizio di un percorso di formazione fondamentale. La cultura è la più ampia forma di libertà. Ricordo ancora l'emozione di quel primo giorno. Magari, tra di loro un domani ci sarà anche il futuro Sindaco – afferma il primo cittadino – l'auspicio, è che la scuola rimanga una delle priorità nelle azioni amministrative anche in relazione agli interventi edilizi sui plessi esistenti. Negli ultimi mesi - ricorda il sindaco Giuffra - il Comune, ha eseguito diversi interventi di manutenzione e sicurezza per oltre 100 mila euro negli edifici scolastici cittadini. All'interno delle scuole elementari è stato reperito anche un nuovo spazio didattico e sono stati effettuati lavori di risanamento compreso anche l'adeguamento dell'impianto di riscaldamento. Tra i vari interventi, nell'edificio delle scuole medie è stata eseguita la manutenzione delle scale antincendio e si è proceduto alla messa in sicurezza del soffitto della palestra. Sono in corso, inoltre, gli approfondimenti per la l'ampliamento e messa in sicurezza dal punto di vista sismico dell'edificio delle scuole medie”.