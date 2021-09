Primo giorno di scuola anche per la classe traslata a Diano Marina: auguri di buon anno scolastico a tutti i ragazzi

“Formulo, anche a nome dell’Amministrazione comunale e di tutti i cittadini di San Bartolomeo al Mare, i migliori auguri di buon anno scolastico a tutti i ragazzi. Un abbraccio ai più piccoli, che domani affronteranno il loro primo giorno di scuola, e ai loro genitori. Buon lavoro ai dirigenti, agli insegnanti e a tutto il personale impegnato nelle scuole. Mi auguro che dopo due anni assai difficili a causa della pandemia, possa essere per tutti un anno proficuo”.

Sono le parole del Sindaco di San Bartolomeo al Mare, Valerio Urso, nel primo giorno di scuola. Un pensiero speciale è stato espresso per gli alunni e le famiglie della classe ‘traslata’ da San Bartolomeo a Diano Marina, quella che in questi giorni è stata al centro delle polemiche: “Le informazioni che sto raccogliendo – prosegue Urso - confermano che le famiglie avevano il diritto di scegliere il plesso scolastico dove frequentare. Ciò dimostra che è stato fatto un atto arbitrario e non giustificato, del quale non è stato compreso il significato. Nel confermare che evidenzieremo la vicenda anche in sedi nazionali, ribadisco che l’Amministrazione comunale di San Bartolomeo al Mare continuerà ad investire nell’edilizia scolastica. A breve verrà edificato l’ultimo piano della scuola media Roggerone, dove ricaveremo nuove aule, spazi ludici e ricreativi, spazi tematici per laboratorio, un refettorio per circa 150 alunni”.