Ventimiglia in lutto per la scomparsa di Eugenio Magnani, già Direttore Generale dell’Agenzia Nazionale del Turismo

Oggi Ventimiglia perde un grande cittadino. Eugenio Magnani, già Direttore Generale dell’Agenzia Nazionale del Turismo (ENIT), ci ha lasciati dopo una lunga malattia. Una vita spesa in giro per il mondo a raccontare l’Italia nelle vesti più svariate: è infatti da Ponte San Luigi, da lui ritenuto tra i posti più belli del mondo, che Magnani inizia la carriera in ENIT che lo porterà a ricoprire incarichi di grande prestigio: dapprima Direttore dell’Agenzia del Turismo Italiana in Inghilterra e successivamente a New York, dove diventa Direttore per l’America del nord e Centrale. Proprio a New York conosce e promuove la Liguria e l’Italia davanti più alte cariche USA, primo tra tutti il Presidente Bill Clinton. Da sempre contraddistinto da un inestimabile amore per la sua terra, Eugenio Magnani ha sempre svolto la sua attività con Ventimiglia nel cuore e cercando di portare le sue peculiarità culturali e turistiche nel mondo. La Città ha infatti voluto esprimere la sua gratitudine assegnandogli il prestigioso premio “San Segundin d’Argentu” nel 2009. Durante lo stesso anno ricopre l’incarico di Capo Staff presso il Ministero del Turismo.

Eugenio lascia la moglie Grazia e tre figli: Lorenzo, Giulia e Alex.