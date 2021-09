A Ventimiglia vertice dei sindaci con Raffaella Paita, presidente della Commissione Trasporti alla Camera. I sindaci chiedono Aurelia Bis e attenzione alla viabilità di montagna (Video)

Prima tappa a Ventimiglia per l’On. Raffaella Paita, presidente della Commissione Traporti alla Camera, che oggi sarà in visita nella nostra provincia con le successive tappe di Sanremo e Imperia.

Al centro dei vertici con i sindaci sarà, ovviamente, lo stato dei trasporti in Liguria a seguito di un’estate a dir poco complessa. Sullo sfondo, inoltre, il progetto di una Aurelia Bis potenzialmente risolutiva per il Ponente ma bloccata nel proprio sviluppo a Sanremo ormai da troppo tempo.

A Ventimiglia l’On. Raffaella Paita ha incontrato in sindaco Gaetano Scullino nella sala consigliare alla presenza di rappresentanti dell’amministrazione, sindaci del territorio e dei consiglieri regionali Mabel Riolfo e Veronica Russo.

L'intervento dell'On. Raffaella Paita

“Per il prolungamento dell’Aurelia Bis, almeno per la possibilità di progettazione, c’è stato un tracciato ma non è stato concordato” ha dichiarato il sindaco Scullino che poi ha proseguito in merito al progetto ospedale unico: “Noi abbiamo votato favorevolmente e non abbiamo collegamenti con Taggia se non con l’autostrada. L’infrastruttura che collega la frontiera a Sanremo ha un ruolo vitale per noi. Per quanto riguarda il collegamento tra Ventimiglia e Camporosso c’è solo uno studio di fattibilità per la galleria”.

“Vogliamo coinvolgere tutti i sindaci e ricordare che il collegamento dell’Aurelia Bis da Sanremo fino a Ventimiglia ha un’importanza talmente alta che dobbiamo almeno seguire la progettazione - ha concluso Scullino - so che la Regione ha iniziato a guardare la progettazione ed è chiaro che ci vuole un coinvolgimento di tutti i sindaci della costa e dell’entroterra. Lo spunto potrebbe essere quello del progetto passato, un semplice tracciato”.

Ha proseguito il sindaco di Camporosso, Davide Gibelli: “Un incontro importante su un tema molto sentito da anni che non ha avuto uno sviluppo. Non possiamo fare a meno di questa struttura. Ne abbiamo discusso più volte noi sindaci e abbiamo coinvolto la Regione, quello che manca è l’aspetto operativo che porti a un compimento. È un’infrastruttura che dovrebbe essere gestita non solo dai sindaci ma anche a livello provinciale e regionale altrimenti si rischia di incontrarci di nuovo, analizzare le problematiche ma fare un passo operativo. Abbiamo bisogno di trovare la procedura per riuscire a realizzare l’opera”.

“Non si può più rimandare quest’opera - ha proseguito Mauro Bozzarelli, vice sindaco di Bordighera - sul territorio di Bordighera non è semplice trovare un tracciato compatibile ma non si può più rimandare. Sotto il profilo turistico Bordighera sta facendo uno sforzo enorme, quest’anno Autostrade ci ha dato il colpo di grazia senza parlare della disgrazia del Colle di Tenda. Chiediamo di velocizzare assolutamente i lavori”.

La voce dell’entroterra nell’intervento di Roberto Trutalli, sindaco di Pigna: “Noi nell’entroterra soffriamo su più fronti, abbiamo avuto numerosi fatti con soccorsi con l’elicottero. Viviamo costantemente sotto ricatto dei movimenti dovuti alle frane. Pigna, insieme a Triora, sono i territorio più vasti della nostra provincia e sono difficili da gestire. Vorremmo un piano organico di interventi che riguarda sia la costa ma anche la viabilità minore decentrata, rischiamo il collasso. Nessuno ha la bacchetta magica ma questo problema va affrontato. Insieme al progetto dell’Aurelia Bis abbiamo bisogno della viabilità minore di montagna, prendetevi tempo e venite a vedere”.

Tutti i sindaci dell’entroterra hanno richiesto a gran voce interventi per la viabilità che rischia di compromettere non solo gli spostamenti e il turismo, ma anche la salute e la sicurezza degli abitanti. In alcuni casi, infatti, diventa difficile raggiungere i punti di primo soccorso. Problemi di sicurezza che si sommano a quelli sul piano turistico, sottolineati dal sindaco di Ospedaletti, Daniele Cimiotti.

Dopo l’incontro a Ventimiglia, Raffaella Paita proseguirà con gli appuntamenti di Sanremo e Imperia.

Le interviste