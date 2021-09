Crolla un grande ramo di Eucalipto in via XX settembre a Ospedaletti. Fortunatamente non si registrano feriti o auto danneggiate.

La strada al momento risulta essere interdetta alla viabilità.

Sul posto stanno lavorando gli uomini della protezione civile e a breve verrà riaperta al transito. Presenti anche gli agenti della polizia locale.