Camporosso: 50enne svizzero fuoristrada in località Giuncheo, grande spavento ma lievi ferite

Un 50enne di nazionalità svizzera è finito fuori strada in località Giuncheo a Camporosso. Per cause ancora in via d’accertamento ha perso il controllo del mezzo ed è finito in mezzo alla boscaglia.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Ventimiglia, il personale medico del 118 e un’ambulanza della Croce Azzurra di Vallecrosia.

Fortunatamente il conducente ha riportato solo lievi ferite ed è stato portato in ospedale. Inizialmente era stato anche allertato l’elicottero ma è poi stato fatto rientrare.