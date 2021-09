Concluse con successo le Bajardo Lectures, università d’estate a Castel Bajardo

Si è conclusa a Bajardo con piena soddisfazione degli organizzatori e del pubblico la seconda annata delle “Bajardo Lectures”, serie d’incontri di alta cultura ambientati nella magnifica cornice della Chiesa terremotata di San Niccolò.

Nel corso dei mesi di luglio e agosto si sono tenute tre conferenze e tre lezioni-concerto per giungere alla conferenza conclusiva di sabato 4 settembre. Si è parlato di letteratura, teatro, arte, musica, storia, poesia dialettale, genealogia con ospiti di tutto riguardo: a partire dal Conte Pier Felice degli Uberti, e poi gli scrittori Silvia Bottaro e Riccardo Mandelli, i critici Marco Innocenti, Federica Flore, Sergio Castellino, gli attori Max Carja, Gioacchino Logico, Gianni Modena, Beatrice Zuin, i musicisti Simone De Franceschi, Riccardo Sasso, Giancarlo Mariani, Freddy Colt, le “Donne della Malibran”...

Tutte le conferenze saranno pubblicate a partire da venerdì 10 settembre in versione “lezione video” sul canale Youtube “Bajardo Lectures” per la regia di Samuele Valzano. L’iniziativa, coordinata da Freddy Colt per l’Accademia della Pigna, è stata finanziata dalla Pro Loco Bajardo. Per la riuscita della manifestazione si ringrazia l’Amministrazione comunale guidata dal Sindaco Francesco Laura e i volontari della Pro Loco che hanno collaborato all’allestimento del luogo.

L’Accademia della Pigna si prepara dunque a ideare nuove iniziative per trasmettere la cultura nelle sue diverse forme in luoghi d’elezione come “il colle sacro ai druidi” di Bajardo.

Nella photo-gallery alcune immagini di Giorgio Amborno relative all’incontro conclusivo.