Imperia: 60enne tedesco cade da un muretto in campagna, intervento di Vigili del Fuoco e 118 (Foto)

Mobilitazione di soccorsi, nella zona di Prelà Castello nell’immediato entroterra di Imperia, per la caduta di un uomo da un muretto in campagna. L'uomo, un tedesco di 60 anni, è stato trovato a terra dalla moglie che ha dato l'allarme.

Sul posto stanno intervenendo i Vigili del Fuoco del Comando provinciale, insieme al personale medico del 118 e a un’ambulanza della Croce Bianca di Imperia.

Le condizioni dell’uomo, seppur serie, non sarebbero particolarmente gravi anche se, vista la zona impervia, è stato inviato l'elicottero sul posto, per il successivo trasporto in ospedale.