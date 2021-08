Ventimiglia: da stasera celebrazioni religiose e iniziative per sant'Agostino

Inizieranno questa sera le celebrazioni in onore di sant'Agostino a Ventimiglia nella parrocchia del centro città, posta nel sestiere "Cuventu" e intitolata al grande dottore della Chiesa. Questa sera alle ore 18 presiederà la Messa don Filippo Uke, uno dei tre sacerdoti novelli appena ordinati. Alle 21 il vescovo Antonio Suetta inaugurerà la mostra fotografica preparata dalla fraternità diocesana di Comunione e Liberazione dal titolo: "Il coraggio di dire noi, la storia di un'alluvione".



Le foto sono state donate dalla studio fotografico Mariani ed i testi che accompagneranno le immagini sono tratte dalle opere di Giovannino Guareschi, rese immortali dai film interpretati da Fernandel e da Gino Cervi. Seguirà questa sera il concerto del "Trio con brio", che la parrocchia organizza grazie alla preziosa collaborazione del maestro Adriano Megetto e di Fausto Ponziani.





Domani mattina, venerdì 27 agosto alle ore 9 sarà celebrata la Messa solenne in onore di santa Monica, madre di sant'Agostino. Verrà il vicario della città di Ventimiglia, Padre Domenico Orlando a presiedere e a benedire le mamme, soprattutto quelle che desiderano la conversione dei loro figli. Alle ore 17 vi sarà la celebrazione dei primi vespri a cui seguirà la Messa presieduta dal secondo dei preti novelli, il giovane don Stefano Crotta che attualmente si sta perfezionando in filosofia in un'università romana.