Cambio al vertice del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Imperia, il commiato del dott. Corrado Romano

Come da disposizione del Ministero dell’Interno, il 2 settembre prossimo al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Imperia avrà luogo l’avvicendamento tra il dott. Corrado Romano, che assumerà l’incarico di Comandante presso la sede dei Vigili del Fuoco di Novara, ed il neo Comandante di Imperia Ing. Amedeo Pappalardo. A tal proposito il Comandante Romano traccia un bilancio dei suoi cinque anni alla guida del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Imperia.

“Dopo aver trascorso in questa bella provincia un periodo di cinque anni, impegnativo ma ricco di soddisfazioni professionali e non solo, desidero manifestare espressioni di ringraziamento e saluto. Nel concludere questo importante periodo della mia vita professionale da Vigile del Fuoco, desidero evidenziare che durante l’intera permanenza in questa sede, sia stato costruito un forte legame professionale ed umano attraverso continue e positive relazioni interne al Comando ma anche con le istituzioni, gli enti del territorio e la collettività.

A quest’ultimo riguardo innumerevoli sono state le conferme attraverso le ripetute espressioni di stima e di gratitudine manifestate per l’attività svolta dai Vigili del Fuoco del Comando di Imperia, che ho più volte ricevuto dalle autorità ma anche dal semplice cittadino. Doveroso è il ringraziamento a tutti i Vigili del Fuoco del Comando di Imperia: funzionari, personale operativo, amministrativo e volontario, per l’impegno profuso e la grande professionalità costantemente dimostrata.



Rivolgo anche un ringraziamento all’Associazione Provinciale dei Vigili del Fuoco in Quescenza per la costante disponibilità e partecipazione manifestata durante le varie iniziative intraprese dal Comando sopratutto nell’ambito della diffusione della cultura della sicurezza. In questi cinque anni in cui ho avuto l’onore di dirigere questa Sede sono avvenuti significativi cambiamenti quali, ad esempio, le competenze degli incendi boschivi attribuite al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, inoltre sono stati raggiunti importanti e qualificanti obiettivi. In particolare desidero evidenziare: lo sviluppo delle attività speciali del soccorso tecnico urgente, significativamente strategiche per il territorio della provincia di Imperia, l’impiego di nuovi software per la gestione del soccorso, l’efficienza del settore del nucleo Speleo Alpino Fluviale (SAF), del Soccorso Acquatico (con l’istituzione del presidio estivo con moto d’acqua a Sanremo), della Topografia applicata al Soccordo (TAS – per tecniche di ricerca persone disperse e mappatura territorio), dei Mezzi Movimento Terra (GOS), del Nucleo Cinofilo oltre alle attività d’istituto legate alla Prevenzione Incendi, alla Polizia Giudiziaria, alla Vigilanza nei locali pubblici, alla Formazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. Grazie a questa attività di potenziamento oggi il Comando di Imperia contribuisce in modo importante all’impegno del Corpo Nazionale VVF nei territori terremotati con proprie squadre GOS, SAF, TAS e Cinofile oltre a funzionari tecnici esperti in verifiche strutturali e messa in sicurezza degli edifici.

In questo periodo della mia permanenza sono state gestite varie situazioni emergenziali che hanno colpito diverse zone del territorio provinciale quali ad esempio: gli eventi meteorici avversi, frane, smottamenti ecc. In ambito nazionale diverse unità operative di questo Comando hanno contribuito all’operatività di vari scenari emergenziali quali ad esempio: il crollo del ponte Morandi di Genova.

Inoltre l’emergenza COVID ha ulteriormente inciso sulle modalità operative per la gestione del soccorso mettendo in campo procedure adeguate per il personale VVF nell’ambito dei vari scenari interventistici.

Particolarmente intensa è stata l’attività formativa ed informativa tra il Comando Provinciale e la componente volontaria del personale AIB proveniente da divesi territori della provincia per la gestione degli incendi boschivi. Tale percorso svolto ha creato positive sinergie tra il personale del Comando e quello delle associazioni di volontariato.

Un ulteriore obiettivo raggiunto è stato quello della riqualificazione del dipendente Distaccamento di Sanremo, la cui decretazione consentirà, nel prossimo futuro, un significativo incremento della pianta organica. Infine in questi ultimi anni è stata incrementata in modo significativo la digitalizzazione dell’attività amministrativa del Comando riducendo ai minimi termini i flussi documentali cartacei.

Ai cittadini della provincia di Imperia, alle autorità e agli enti del territorio, rivolgo il più cordiale saluto e l’augurio di buon lavoro al collega Ing. Amedeo Pappalardo, affinché possa ulteriormente far crescere il Comando di Imperia per conseguire nuovi obiettivi finalizzati alla sicurezza della popolazione.

Il Comandante Provinciale

Dott. Ing. Corrado Romano".