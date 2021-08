Ventimiglia: domani l'inaugurazione della Antica Gelateria d'Autore, ci sarà anche il gusto Corsaro Nero

E' prevista per domani, lunedì 23 agosto, alle 17, l'inaugurazione dell'Antica Gelateria d'Autore, in via Garibaldi 22 a Ventimiglia. La prima di una lunga serie di interventi legati al mondo del food & beverage coordinati da MDC.



Un luogo raffinato ed elegante in cui i maestri gelatai si tramandano le ricette da ben tre generazioni e stavolta ci sarà anche un gusto dedicato al Corsaro Nero! Sarà offerta una degustazione di gelato a tutti coloro che vorranno recarsi sul luogo per assaggiare e scoprire la gelateria, nuovo punto di aggregazione della città alta.