Conclusa con successo la finale del Contest Nazionale per Emergenti ‘Imperia Sotto le Stelle 2021’

Si è conclusa con successo la Finale del Contest Nazionale per Emergenti ‘Imperia Sotto le Stelle’

“Il contest è stato prodotto dalla storica EDM Records – spiegano gli organizzatori - diretta dall’executive manager Mario Greco creator di numerosi Festival/Rassegne/Meeting ed iniziative a carattere musicale di alto spessore. La Mega Finale del Concorso si è tenuta giovedì 19 agosto ad Imperia in Calata Cuneo/Oneglia e ha visto la presenza di 20 Finalisti scelti su 60 semifinalisti. Il Contest che ha ‘dato voce’ a talenti emergenti spesso impossibilitati ad esprimersi per mancanza di spazi e strutture adeguate è stato suddiviso in quattro categorie.

Qui di seguito i nomi dei classificati per ogni categoria:

- 7/13 - primo della critica Maria Elena Shana; terzo classificato: Elena Parlatore; seconda classificata: Arianna Lavacchielli; prima classificata: Alice Mordenti.

- 14/18 - migliore interprete Benedetta Luperto, menzione speciale Chiara Vermigli; premio critica Sofia Toffano; terza classificata Redina Yupe; seconda classificata: Corinna Parodi; prima classificata: Viola Krainz.

- Senior - menzione speciale Mariano Buono; premio critica Caterina Toni; Terza classificata Giorgia Barletta; seconda classificata:Sabrina Paglia, Prima classificata: Mila Wermon

- Inediti - menzione speciale Jara Cervasco; premio critica: Luca Rimini; Terza classificata: Riccardo Favale; secondo classificato: Nadia Talenti; primo classificato: Matteo Rinaldi.

La giuria: Il presidente di giuria nella persona di Francesco Ciccotti. Giurati: Corrado Trabuglio, violinista: Grazia Pitorri esperta di festival di Sanremo dal 1995, giornalista, fashion blogger ed influencer; Dolly Greco.

Tutti i finalisti e tutti i semifinalisti hanno vinto la promozione del loro brano nel programma ON AIR sotto le stelle, Format TV trasmesso su oltre 50 emittenti regionali e nazionali. Nutrita è stata anche la ‘sezione ospiti’ che ringraziamo nuovamente per aver presenziato all'evento:

- Greko

- Martina Ornamento

- I Fake

- La cantautrice Alì

- La russa Valentina Slodoba.

- Official Media partner la storica emittente ligure Radio 104.

L’evento è stato presentato da Luca Valentini, grandissimo mattatore di palco. La squadra del contest è stata firmata oltre che dal patron della manifestazione Mario Greco, da Patrizia Martini, Angela di Massi, Luca Solano, Paolo Ornamento, Greco Socom. Ringraziamenti speciali vanno alle scuole di danza che hanno curato le coreografie di 'Imperia Sotto le Stelle': la New Movanimart e la Personal Gym, la scuola centro studio danza ASD arts studio; e alla Service Audio CISQUE, Service inside, Service Production.

In ultimo un riconoscimento di alto prestigio va dato al Comune di Imperia nella persona del suo sindaco. Il direttore artistico ringrazia il Comune di Imperia, amministrazione veloce, fattiva ed operativa che ha sostenuto fortemente l’Evento giunto alla XXI Edizione".