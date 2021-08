Sanremo: il centrodestra unito chiede un consiglio comunale monotematico urgente su Rivieracqua

L'avvio della pratica per la revoca del concordato di Rivieracqua da parte del tribunale finiranno presto in consiglio comunale a Sanremo.

Il centrodestra unito ha presentato oggi a palazzo Bellevue la richiesta di una seduta straordinaria e monotematica per discutere della situazione della società chiamata a gestire il servizio di acqua pubblica in provincia di Imperia.

Stando a quanto trapela dai banchi della minoranza, nel mirino delle forze di opposizione sarebbero in particolare gli assessori Massimo Rossano (alle Società Partecipate) e Massimo Donzella, attuale assessore ai Lavori Pubblici ed ex presidente di Rivieracqua ai tempi dell'inchiesta per truffa e falso in bilancio.

Il centrodestra chiederà in particolare di analizzare ogni aspetto del documento, comprese anche le responsabilità di chi ah amministrato Rivieracqua prima dell'attuale management.

Ora il presidente Alessandro Il Grande avrà 20 giorni di tempo per la convocazione del consiglio. L'obiettivo dei proponenti è quello di discutere in assise prima del 14 settembre, data nella quale il Cda di Rivieracqua depositerà in tribunale le proprie memorie.