Pigna: domenica prossima storie e racconti di fagioli con Stefano 'Vito' Bicocchi per 'InVito a Pigna'

Domenica prossima 'inVito a Pigna', storie e racconti di fagioli, pane nero e gran pistau con l'attore comico Stefano Bicocchi in arte Vito. Presenta Claudio Porchia ed intervento musicale di Gianni Martini. Proseguono gli eventi dedicati al compleanno del nostro giornale, che da 20 anni opera in provincia di Imperia.

Sanremo News non è solo il quotidiano on line primo in Liguria per nascita, ma anche quello che raccoglie una autorevolezza, frutto di numero di lettori e penetrazione di mercato, di maggior rilevanza nel panorama on line provinciale.

Per festeggiare un compleanno così importante Sanremo News promuoverà diversi eventi in tutta la provincia, non solo sulla costa, ma anche con una particolare attenzione all’entroterra. Dopo la Notte dell’Umorismo di Riva Ligure e l’incontro con Bruno Gambarotta a Isolabona, il programma prevede un altro importante appuntamento domenica alle 21.15 in piazza Castello di Pigna con Stefano Bicocchi, in arte Vito, per una divertente serata a tema gastronomico. Una conversazione spettacolo sulla cucina tradizionale e del territorio, dove Vito, partendo dalla sua esperienza televisiva al Gambero Rosso Channel, porterà il pubblico a scoprire i gusti e i sapori della Valle Nervia e di Pigna.

Come si prepara il “gran pistau”, il grano pestato, una minestra contadina dalle origini antiche? Quale farina si utilizza per preparare il pane nero, il “pan negru” che veniva cotto nei forni del paese? Perché sono speciali i bianchi e tondi fagioli di Pigna? Perché venivano cucinati con la carne di capra? A queste e a tante altre domande si cercherà di dare una risposta durante l’incontro che vedrà sul palco insieme a Vito, anche il giornalista Claudio Porchia e il musicista Gianni Martini alla fisarmonica.

Vito, accanto alla sua consueta e celebre veste di attore comico teatrale, cinematografico e televisivo, è ormai altrettanto famoso nel suo ruolo di cuoco e gourmet. Animato da una grande passione per la cucina, porta in scena testi strettamente connessi alla tradizione culinaria della sua terra, attingendo a storie contadine che hanno un comune denominatore: la passione per il cibo, per le tradizioni e per la cucina. Piatti e ricette saranno raccontate con la simpatia e la leggerezza che caratterizza il protagonista della serata e non mancheranno risate per tutti i gusti.

Da sempre il territorio della valle Nervia e di Pigna in particolare esprime produzioni agricole di grande ed insuperabile qualità, che sono alla base di una proposta gastronomica di ottimo sapore e capace di adattarsi ai mutamenti dei tempi e dei gusti. Stimolato dagli interventi del giornalista Claudio Porchia, Vito offrirà un momento di riflessione sulla cucina ed il suo legame con i prodotti del territorio e su come affrontare il dibattito tra chi vuole mantenere fedelmente le tradizioni e chi è favorevole ad innovarle seguendo il cambiamento dei tempi.

Seguite sulle pagine online e sui social tutto gli approfondimenti. La partecipazione è libera e gratuita, come lo è da 20 anni la testata Sanremo News.